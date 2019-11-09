РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В подмосковном Подольске восстановили освещение на автобусной остановке «Железнодорожная улица» после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что на станции Подольск не работают два плафона освещения павильона остановки автобусного маршрута номер №2. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу приведения в нормативное состояние остановочного пункта «Остановка Железнодорожная улица».

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по приведению указанного остановочного пункта в соответствии с общими техническими требованиями выполнены, фотоматериалы прилагаются», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.