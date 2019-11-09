РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В подмосковном Подольске на временной деревянной платформе железнодорожной станции «Подольск» удлинят временную деревянную платформу и проведут освещение, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На станции Подольск, следуя из Москвы в область, выход из электричек осуществляется на деревянную платформу №1, ступеньки с данной платформы вообще не освещаются.

«По информации дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» (ДКРС) на станции «Подольск» ведется строительство новых платформ. На время строительства были построены временные, деревянные, основная часть платформы освещается от станционного освещения. ДКРС было принято решение об удлинении временной деревянной платформы, на которой на данный момент освещение отсутствует. Провести освещение планируется до 15 ноября 2019 года», - сказал и.о. начальника управления по взаимодействию с федеральными транспортными системами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.