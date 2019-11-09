РИАМО - 9 ноя. На текущих выходных в Подмосковье работает свыше 60 ярмарок, так, в Павловском Посаде и Королеве проводят социальные ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В эти выходные для жителей Московской области организовано более 60 ярмарок: тематические и универсальные», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В Ногинске и Ивантеевке проходят тематические ярмарки «Товары регионов России». На них можно купить фермерскую продукцию, товары повседневного спроса и легкой промышленности, изделия из бересты и глиняную посуду из 17 регионов.

В Павловском Посаде и Королеве организованы социальные ярмарки. На них действуют доступные цены и дополнительные скидки.

Тематические ярмарки «Дары осени в Подмосковье» проходят в Егорьевске, Коломне, Лосино-Петровском. Там продают в основном сельскохозяйственную продукцию от производителей из Подмосковья и соседних регионов. Посетители также могут купить теплые шерстяные вязаные вещи, сувениры, элементы декора к зимним праздникам.

Широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции продают на ярмарках «Золотая осень» в Дзержинском и «Поздняя осень» в Реутове. Там можно приобрести тыкву, картофель, свеклу, капусту, морковь, яблоки, груши, сало домашнее, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты и консервы, сувениры, шапки, шарфы, перчатки и платки.

В Химках, Электростали, Щелкове, Шатуре, Чехове, Фрязине, Талдомском округе, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Сергиево-Посадском округе, Рузском округе, Рошале, Реутове, Раменском, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Одинцовском, Наро-Фоминском округах, Мытищах, Люберцах, Лыткарине, Луховицах, Лотошине, Истре, Краснознаменске, Красногорске, Егорьевске, Балашихе, Долгопрудном, Зарайске, Волоколамском округе, Дзержинском, Воскресенске и Богородском округе проходят еще 54 универсальных ярмарки.