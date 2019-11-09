РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Активисты из подмосковного Подольска на протяжении пяти месяцев собирали батарейки в подъездах двух домов жилого комплекса «Сосновка» в микрорайоне Климовск Подольска и набрали 37,6 килограммов, элементы питания вывезли в специальный пункт приема, сообщается в группе «Жители ЖК «Сосновка» (Климовск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (9 ноября - ред.) в пункт приема в гипермаркете «Глобус» из подъездов вывезли использованные элементы питания, собранные за пять месяцев. Общий вес батареек составил 37,6 килограммов. Таким образом, жильцы двух домов предотвратили заражение трех гектаров земли или 600 кубометров воды», - говорится в сообщении.

Лидером по сбору батареек стал третий подъезд первого корпуса, где собрали 12,4 килограммов батареек. Ранее батарейки из подъездов вывозили в конце мая.