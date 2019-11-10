РИАМО – 10 ноя. В московских коворкинг-центрах НКО в воскресенье пройдет День открытых дверей, посетителей ждут с 12:00 до 16:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостей ждут бесплатные мастер-классы, лекции и тренинги. Кроме того, можно будет стать волонтером и сделать доброе дело: посадить цветы, помочь бездомным животным и собрать еду для нуждающихся. Мероприятия пройдут с 12:00 до 16:00», – говорится в сообщении.

Во флагманском коворкинг-центре в ЮВАО пройдет мастер-класс по сценическому мастерству и ораторскому искусству. В школе городского садовода посетителей научат правильно сажать растения, а также подарят семена.

В центре СЗАО гостей приглашают в ландшафтный парк «Митино», чтобы увидеть коллекции музея боевой славы и музея в чемодане «Русский быт», а также посмотреть короткометражные экофильмы, заняться творчеством, помочь в сборе продуктов для нуждающихся.

Посетители коворкинг-центра в Зеленограде смогут научиться делать полезные и красивые вещи из бросовых материалов. Также гости смогут попробовать себя в роли волонтера и помочь бездомным животным.

В ТиНАО расскажут о волонтерском движении старшего поколения, правильной сортировке мусора, научат оказывать первую помощь.