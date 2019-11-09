РИАМО - 9 ноя. Отца скандальной гонщицы Мары Багдасарян Эльмара Багдасаряна лишили гражданства Российской Федерации, сообщил в субботу РИАМО адвокат Давид Кемулария.

«Человек получил гражданство автоматически потому, что он был прописан на территории Советской России - РСФСР. Естественно в 1991 году он получил гражданство России. Это либо чья-то халатность, либо конкретно совершается преступление. Я буду обращаться к президенту, я буду обращаться к генеральному прокурору для того, чтобы они дали свою оценку», - сказал Кемулария.

По словам адвоката, это первый случай в России, когда человека, который автоматически получил паспорт РФ, лишали гражданства.

Багдасарян получила известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым. В мае 2016 года они устроили погоню с сотрудниками полиции и транслировали происходящее в Сети.

Багдасарян была лишена водительских прав.

Позднее у девушки обнаружили сотни неоплаченных штрафов, за которые ей грозил административный арест. Багдасарян добилась замены наказания на исправительные работы, но прогуливала их.