РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Специальную площадку для занятий с кинологом оборудовали в центре реабилитации животных «Юна» в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь мы будем обучаться на просторной и современной кинологической площадке! Занятия с кинологом — это то, что нужно для воспитания и безопасности наших хвостатых друзей. И теперь они проходят прямо в нашем центре «Юна» с нашим золотым кинологом, через которого прошли сотни собак. И поверьте, теперь они настолько воспитанные, что выпускники института благородных девиц им завидуют. Вся выручка с работы кинологической площадки идет на помощь бездомным животным», - говорится в сообщении.

Индивидуальные и групповые занятия проходят по различным программам: коррекция поведения, общий курс дрессировки, курс защитно-караульной службы. На них могут записаться все желающие со своими собаками.

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