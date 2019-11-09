РИАМО – 9 ноя. За сутки с открытия продаж билетов на поезда в Крым с материковой части России продано уже более 5 тысяч билетов, сообщает РИА Новости.

Продажи стартовали 8 ноября в 08:00.

«Более 5 тысяч билетов на первые поезда в Крым и обратно проданы за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов приобретено для детей. Наиболее востребованным стал маршрут Москва – Симферополь», — говорится в сообщении.

Чаще всего билеты покупают жители Москвы и Московской области. Большая часть покупок совершена в железнодорожных кассах. Билеты также можно купить на интернет-ресурсах перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».



Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей.