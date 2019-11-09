РИАМО - 9 ноя. В столичной галерее «Метро» на станции «Выставочная» заработала экспозиция, посвященная 210-летию Минтранса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гости смогут увидеть 50 архивных и современных снимков, которые посвящены истории развития транспорта в России и ключевым событиям отрасли.

«Экспозиция будет открыта для посетителей до 21 ноября, за это время ее смогут увидеть более 80 тысяч человек», — сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Выставка разделена на блоки. Пассажиры смогут увидеть в том числе открытие движения по Крымскому мосту, современные транспортные лаборатории, тренажеры и учебные центры и многое другое.

Также по Кольцевой линии метро курсирует тематический поезд, посвященный 210-летию транспортного ведомства. Во время поездки пассажиры могут узнать больше об истории разных видов транспорта.