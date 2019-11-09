РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 ноя. В городском парке «Елочки» прошла XI окружная молодежная военно-спортивная игра «Юнармеец», победителем стала Домодедовская средняя общеобразовательная школа №8, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Очень приятно, что сегодня так много команд принимает участие. Я хочу пожелать вам всех успеха, меткости, ловкости, скорости. Победит у нас сильнейший. Но вы уже являетесь победителями над собой, показывая, какая вы сплоченная команда и в любых погодных условиях умеете справляться со всеми испытаниями», - сказала начальник отдела по работе с молодежью Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Альбина Таишева.

В игре приняли участие 11 команд из домодедовских школ.

«Поздравляю вас с XI окружной военно-патриотической игрой «Юнармеец». Желаю вам всяческих успехов в этой нужной игре. Есть такая профессия - Родину защищать, и поэтому мы проводим такие мероприятия - мы готовимся стать защитниками Родины», - сказал заместитель председателя совета ветеранов городского округа Домодедово генерал-лейтенант Геннадий Золотухин.

Ребята показали знание военных званий, умение ходить строевым шагом, собирать и разбирать автомат, метать гранату и многое другое.

По итогам третье место заняла Домодедовская средняя общеобразовательная школа №7, на втором месте - Константиновская СОШ, и победителем стала Домодедовская СОШ №8.