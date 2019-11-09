РИАМО - 9 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за хорошее напутствие в учебе подмосковным школьникам и отметил, что бойца снова ждут в Московской области.

Нурмагомедов встретился со школьниками в одинцовской гимназии имени Примакова. Боец рассказал ученикам, что «если есть только мышцы, но нет мозгов, тогда проблема будет». Он добавил, что человек с мозгами, но без мышц сможет устроиться в жизни. Но лучше иметь и то, и другое.

«Хабиб, спасибо за внимание к нашим ребятам и верное напутствие в учебе – мозги важнее мышц, но хорошо, когда есть и то, и другое. Всегда тебе рады, ждем снова в гости!» - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор встречался со спортсменом: Воробьев публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии с Нурмагомедовым. На фото Воробьев держал футболку с с надписью: «Хабиб» и примерял бойцовские перчатки. Глава региона отметил, что был рад пообщаться с чемпионом UFC, и пожелал ему новых побед.

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 229. Нурмагомедов в четвертом раунде победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе. В сентябре 2019-го Нурмагомедов снова защитил титул в поединке против американца Дастина Пуарье.