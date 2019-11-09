РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В подмосковных Люберцах 30 ноября пройдет фестиваль здорового образа жизни «Золотой шлем», мероприятие начнется в 11 часов, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель клуба любителей спорта «Джентльмены удачи» Александр Богданов.

«Приглашаем всех жителей Люберец на фестиваль здорового образа жизни «Золотой шлем - 2019». Он пройдет 30 ноября в Большом Люберецком карьере», - сказал Богданов.

Он добавил, что фестиваль стартует в 11:00. В рамках фестиваля проведут массовую зарядку со всеми гостями и участниками, а также мастер-класс по использованию средств спасения на воде и оказанию доврачебной помощи.

«Изюминкой станет мастер-класс по закаливанию и зимнему плаванию», - заключил Богданов.

Подробную информацию можно узнать в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».