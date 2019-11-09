РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В подмосковном Подольске жители не могут парковаться и свободно ходить во дворе из-за расположенных в доме магазинов, так как туда часто приезжают грузовики с товаром, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что руководство зоомагазина в доме на Большой Серпуховской, 38/2, запрещает жителям ставить машины возле подъезда, а грузовые машины супермаркета, расположенного в том же доме, перекрывают движение машин и пешеходов. Во дворе уже случались аварии.

«Информация, изложенная в обращении, доведена до руководителей магазинов, и рассмотрен вопрос оптимизации графика поставок товаров с целью недопущения помех для пешеходов и обеспечения безопасности движения при погрузке-разгрузке товаров. Директора магазинов попросили поставщиков провести дополнительный инструктаж с водителями грузовиков», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.

Он отметил, что при проектировании и строительстве дома было запланировано размещение магазинов на первых этажах. Зону разгрузки для магазинов невозможно перенести в другое место. В случае долгого затруднения прохода по тротуару при разгрузке-погрузке товара в магазинах жители вправе обратиться в отдел ГИБДД УВМД по городскому округу Подольск на улице Правды, 32Б, телефон 8 (496) 754-66-38, 54-82-07.



