РИАМО - 9 ноя. В центры госуслуг Москвы с начала 2019 года пришло более 260 тысяч обращений от бизнеса, всего предпринимателям доступна 21 госуслуга, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Самая популярная услуга - «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации» (2,7 тысячи обращений). А самым востребованным сервисом стала «Сверка ФЛС арендаторов» (более 238 тысяч обращений).

«При этом практически все заявки (98%) были поданы в электронной форме через портал mos.ru. Кроме того, растет популярность самих имущественных сервисов и госуслуг среди представителей бизнеса: за три квартала 2019 года за госуслугами и сервисами обратилось на 15 тысяч предпринимателей больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что совершенствование электронного взаимодействия позволит и дальше улучшать деловой климат в Москве.

Всего предпринимателям предоставляют 21 госуслугу. Почти все доступны в электронном варианте.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что для бизнеса создаются новые сервисы. В августе появилась возможность онлайн-оплаты начислений по финансово-лицевым счетам.