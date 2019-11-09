РИАМО - 9 ноя. Из-за ремонта путей в районе 3-й Владимирской улицы 9-10 ноября трамваи не курсируют от Новогиреева до проспекта Буденного, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«Вместо трамваев – автобусы: №036 – от платформы Новогиреево через метро «Новогиреево», Зеленый проспект, 3-ю Владимирскую улицу, метро «Шоссе Энтузиастов» и проспект Буденного до метро «Семеновская»; №037 – от платформы Новогиреево через метро «Новогиреево», Зеленый проспект, 3-ю Владимирскую улицу и метро «Шоссе Энтузиастов» до метро «Авиамоторная», — говорится в сообщении.

Запустили также временные маршруты трамваев. Трамваи №36 курсируют от 16-й Парковой улицы через метро «Семеновская» и проспект Буденного до метро «Авиамоторная», №37 - от Каланчевской улицы через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов, №43 - от МЦК «Угрешская» через метро «Авиамоторная» до проезда Энтузиастов.