РИАМО - 9 ноя. В столичных центрах «Мои документы» можно получить более 270 услуг, время ожидания составляет несколько минут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что раньше, чтобы получить загранпаспорт, зарегистрировать автомобиль, подать декларацию, нужно было стоять в очередях, ездить в разные концы города.

«Сейчас уже трудно представить, как город жил без «Моих документов». Восемь лет назад нам удалось сломать бюрократическую систему, которая работала много лет. Теперь многие услуги можно получить онлайн, а в каждом районе есть минимум один МФЦ. И работают они 7 дней в неделю, с 8 до 20», — написал Собянин в Instagram.

Он уточнил, что сейчас в центрах «Мои документы» можно получить уже более 270 услуг, время ожидания составит несколько минут. В МФЦ можно выпить кофе, посидеть на диване, работает бесплатный Wi-Fi. В МФЦ работают вежливые сотрудники, которые спокойно все объясняют посетителям.

Мэр отметил, что «когда люди чувствуют, что им хотят помочь - это сервис высшего класса».