РИАМО - 9 ноя. В Москве с начала 2019 года выполнили более 400 мероприятий по снижению аварийности на дорогах, в которые входит установка 120 комплексов фотовидеофиксации, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«С начала года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности. Для ликвидации опасных участков устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности, изменяют скоростной режим», — говорится в сообщении.

ЦОДД и ГИБДД регулярно анализируют аварийность в городе, разрабатывают планы по работе на самых опасных участках. Основные причины аварий – нарушение правил дорожного движения.

В 2019 году также изменили разметку на 63 участках и режим работы 63 светофоров.

Благодаря этим мероприятиями за 9 месяцев количество ДТП сократилось на 118 случаев по сравнению с 2018 годом. Меньше стало и количество погибших.

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