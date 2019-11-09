РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В подмосковных Люберцах объявили в розыск водителя, который 31 октября сбил двух детей на пешеходном переходе в поселке Томилино, говорится в сообщении пресс-службы 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Тридцать первого октября в 14:50 на нулевом километре автодороги «Москва-Касимов» в поселке Томилино неустановленный водитель ВАЗ-2111 с государственным регистрационным номером М475НУ77 наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. После этого водитель скрылся.

«По подозрению в совершении данного происшествия разыскивается гражданин Куркин Данила Витальевич. Убедительная просьба всем, кто что-либо видел или обладает информацией, которая поможет установить его местонахождение, просим сообщить по телефону: 8(496)469-74-03 или 8(496)469-72-40 в дежурную часть 14 батальона ДПС», - говорится в сообщении.