РИАМО - 9 ноя. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в производственно-складском помещении в подмосковном Реутове, на месте работает 61 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 12:27 в субботу в МЧС сообщили о пожаре в строении на Транспортной улице в Реутове, дом 8.

«Локализация пожара на площади 1 тысяча квадратных метров – 13:48. 14:22 - ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

На месте работают 19 единиц техники, 61 человек, в том числе от МЧС восемь единиц техники и 28 человек.