РИАМО - 9 ноя. В рамках региональной программы капитального ремонта в Москве отремонтировали почти 3 тысячи подъездов с начала нынешнего года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Капитальный ремонт 3 тысяч подъездов по единому стандарту завершен почти в тысяче домов Москвы», – сказал Бирюков.

Он напомнил, что капитальный ремонт подъездов стал 15 видом работ, который выполняется в рамках региональной программы капитального ремонта в столице.

«До включения капремонта подъездов в региональную программу капитального ремонта в 2018 году, входные группы ремонтировались силами управляющих компаний. Текущий ремонт позволял поддерживать подъезды в эксплуатационном состоянии. Включение капитального ремонта входных групп в перечень работ позволяет получить максимальную комплексность капитального ремонта дома», – отметил Бирюков.

По его словам, жители получат не только обновленные инженерные системы, фасад, кровлю, но и отремонтированный в соответствии со всеми современными стандартами и технологиями подъезд.

Бирюков уточнил, что по решению города московским Фондом капитального ремонта разработан стандарт ремонта подъездов, включающий работы, которые невозможно было выполнить в рамках текущего ремонта. Например, установку дверей с высоким уровнем огнестойкости или восстановление ступеней и лестничных площадок.

«Новый стандарт оставляет за жителями право выбора цветовых решений отделки. Причем участие собственников квартир в выборе цвета стен или плитки подъездов – одно из ключевых требований к новому стандарту ремонта подъездов. Другой отличительной чертой стали входные группы с остеклением», – заявил Бирюков.

Кроме того, после утверждения стандарта ремонта подъездов Фондом капитального ремонта совместно с префектурами округов проводились «Дни открытых дверей». В помещениях префектур были созданы выставки, где были представлены все материалы и технологии, применяемые при капитальном ремонте подъездов.

Участниками выставок стали представители подрядных организаций и Фонда капитального ремонта, которые отвечали на все вопросы жителей. Участие в «Днях открытых дверей» приняло более 1,5 тысяч человек. Сейчас постоянная выставка работает в учебно-производственном комплексе капитального ремонта, а стандарт выложен в открытом доступе на сайте Фонда капитального ремонта.