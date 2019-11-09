РИАМО – 9 ноя. Все культурные центры на базе старых советских кинотеатров в столице планируют открыть в течение 2 лет, всего их будет 39, сообщает РИА Новости.

В начале 2020 года планируют открыть центры «Рассвет», «Марс», «Нева», «Будапешт», «Высота», «Эльбрус». «Байконур» намерены открыть во втором квартале 2020 года, в третьем квартале откроют «Софию», в четвертом – «Киргизию».

«Сейчас в стадии активного строительства находятся 25 объектов. Еще шесть - в стадии начала строительства. Концепцию нескольких объектов мы сейчас пересматриваем. Общий объем инвестиций не изменился - это порядка 60 миллиардов рублей», — сказал управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский.

Восьмого ноября официально открыли «Ангару» - первый из культурных центров на базе советских кинотеатров.

Более 270 культурных мероприятий проходит в Москве ежедневно>>