РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В микрорайоне Кузнечики в подмосковном Подольске торжественно открылся новый торговый комплекс «Кузнечики Маркет», в нем можно приобрести конфеты «Подольчанка», свежее мясо, фрукты, овощи, рыбу и другие продукты, а также непродовольственные товары, сообщил на открытии заместитель главы администрации Алексей Кук.

В микрорайоне Кузнечики в субботу состоялось торжественное открытие торгового комплекса «Кузнечики Маркет» из трех павильонов на улице Академика Доллежаля, 3. В нем большую часть занимают продукты, но также продают и непродовольственные товары. Красную ленточку под звуки живого оркестра перерезали Кук и управляющий торговым комплексом «Кузнечики Маркет» Владислав Юдин. На открытии провели розыгрыш призов и показали концерт художественной самодеятельности.

«Отрадно, что объект торговли такого качества и уровня появился непосредственной в микрорайоне Кузнечики. Теперь его жители могут купить свежие продовольственные продукты - свежее мясо, фрукты, овощи, рыбу. Особенно отрадно, что здесь представлены подольские производители, в том числе подольская кондитерская фабрика «Би-энд-Би» с конфетами «Подольчанка», Московская ореховая компания, Яковлевская чаеразвесочная фабрика, мясоперерабатывающий завод «Ремит», производители сыра, молочной продукции, в том числе агрофермы «Никулино» и многие другие. Общая площадь комплекса составляет около 3000 метров», - сказал Кук.

Он добавил, что зимой здесь планируется бесплатный каток. Одним из условий при привлечении предпринимателей является постановка на налоговый учет в налоговой инспекции Подольска. Это нужно для того, чтобы бюджет города пополнялся в том числе и средствами от этого вида деятельности.

«Свободные места остались в непродольственной зоне, места с продуктами по большей части заняты. Но у нас есть лист ожидания для желающих, и, возможно, арендаторы будут меняться. В торговом комплексе представлены также производители косметики, женской и мужской одежды, магазин игрушек, комиссионный. Завершаем обустройство детской зоны, которая начнет работать в ближайшее время. Будем следить за чистотой и качеством продуктов, делать праздники, в том числе на Новый год, проводить конкурсы, розыгрыши», - сказал Юдин.

По словам Юдина, в торговом центре разместили свои торговые точки 30 арендаторов, у каждого по несколько продавцов. Всего появилось около 100 новых рабочих мест.