РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 ноя. Две девочки и пожилая женщина пострадали в результате ДТП в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло днем 8 ноября на улице Гагарина. Девятилетние школьницы вместе с бабушкой переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

«Водитель автомобиля Volvo совершил наезд на пешеходов. Все трое госпитализированы в городскую больницу. Водитель был трезв, автомобиль исправен. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сказал Адамов.

Одна девочка получила ушиб коленей, вторая госпитализирована с подозрением на сотрясение головного мозга, пожилую женщину доставили в больницу с диагнозом перелом седалищной кости справа.