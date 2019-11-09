РИАМО - 9 ноя. Возгорание в строении на Транспортной улице в подмосковном Реутове удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, на месте работает 61 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 12:27 в МЧС сообщили о пожаре в строении по адресу: Реутов, улица Транспортная, дом 8.

«Локализация пожара на площади 1 тысяча квадратных метров - 13:48. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

На месте работают 19 единиц техники, 61 человек, в том числе от МЧС восемь единиц техники, 28 человек.

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области уточнил РИАМО, что пожар произошел в производственно-складском помещении.

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