РИАМО - 9 ноя. На YouTube опубликовано видео пожара в строении на Транспортной улице в подмосковном Реутове, ролик с названием «Реутов горит база 9.11» опубликовал пользователь Александр Кретинин.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в строении по адресу: Реутов, улица Транспортная, дом 8.

В ролике видно, как здание в промзоне окутано пламенем, от него поднимаются огромные черные клубы дыма. Пламя вырывается с крыши здания.

На месте работают восемь единиц техники и 28 человек.

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