РИАМО – 9 ноя. По данным Росстата, в Подмосковье доля мужчин среди населения составляет 46,1%, в Москве – 46,11%, в целом в стране есть только один регион, где мужчин больше, чем женщин, - Чукотский автономный округ (50,11% - мужчины, 49,89% - женщины), сообщает «Российская газета».

В ряде субъектов РФ доли мужчин и женщин среди населения почти равны, но численность женщин все же немного превышает количество мужчин. Регионы, в которых такая ситуация: Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чечня и Ханты-Мансийский автономный округ.

В подавляющем большинстве субъектов РФ численность женщин превышает количество мужчин, разница в долях составляет 6-10%. Наименьшая доля мужчин в населении Ярославской области, Ивановской области, Ингушетии, Тульской области, Санкт-Петербурга, Новгородской области.

В Подмосковье мужчин 46,1%, в Москве – 46,11%.

По словам советника руководителя Росстата Павла Смелова, в России на свет появляется больше мальчиков, чем девочек. Среди детей до 4 лет на 1 тысячу мальчиков в среднем приходится 945 девочек. В следующих возрастных группах доля женщин растет. Примерно равное количество женщин и мужчин – в возрасте 30-39 лет. После этого в среднем доля женщин в населении начинает превышать долю мужчин.

В среднем в России на 1 тысячу мужчин приходится 1156 женщин.

Данные по численности населения России, распределении по полу, возрасту будут актуализированы по результатам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

Ранее в оргкомитете Всероссийской переписи определили, в каком возрасте россияне обычно женятся. Так, в прошлом году более половины женихов были в возрасте 25-34 лет, около трети – старше 35 лет. Невестам же сейчас в момент вступления в брак обычно 25-34 года.