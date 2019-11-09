РИАМО - 9 ноя. В районе Бирюлево Восточное неизвестный мужчина напал на женщину 1978 года рождения и попытался забрать ее сумку, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 ноября в 19:45. Нападение произошло на улице Загорьевская.

«Злоумышленник напал на жительницу города Видное и попытался забрать ее сумку. Женщина оказала сопротивление, в итоге нападавший причинил ей резаные раны двух пальцев левой кисти и скрылся, ничего не похитив», — сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка.