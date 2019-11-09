РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В субботу школа тяжелой атлетики подмосковных Люберец отметила 55-летие, в рамках празднования тренерам вручили награды, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Люберецкая школа тяжелой атлетики была создана в 1964 году заслуженным мастером спорта, рекордсменом мира Ефимом Хотимским. За время своего существования она воспитала более 100 мастеров спорта. Сейчас в школе тяжелой атлетики тренируется более 100 человек. Люберецкие спортсмены входят в состав сборной Московской области.

«В городском округе Люберцы есть хорошие спортсмены, которые достигают больших высот в тяжелой атлетике. Я очень рад, что у нас есть школа тяжелой атлетики. Мы стараемся придерживаться высоких стандартов, которые всегда существовали, и продолжать готовить великих спортсменов. Все это было бы невозможно без квалифицированных тренеров», - сказал директор школы олимпийского резерва горокруга Павел Софьин.

Он и депутат муниципалитета Леонид Троицкий вручили тренерам благодарственные письма от совета депутатов и главы Люберец Владимира Ружицкого, а также почетные знаки «За достижения в спорте».

На мероприятии присутствовали олимпийские чемпионы Дмитрий Берестов, Леонид Тараненко, Татьяна Каширина, Игорь Никитин, Дмитрий Клоков. Юные воспитанники школы провели для них и других гостей праздника показательные выступления.