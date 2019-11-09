РИАМО - 9 ноя. В столичном районе Кузьминки три злоумышленника вломились ночью в квартиру к мужчине и вынесли оттуда деньги и ценные вещи, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.



Сообщение о преступлении поступило в полицию 8 ноября в 05:40. Квартира находится на улице Окская. Преступники вошли в квартиру, угрожая хозяину предметом, похожим на нож.



«Злоумышленники открыто похитили у хозяина квартиры телефон, золотое кольцо, кошелек с деньгами, после чего скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агенства.



Сумма ущерба составила 185 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.