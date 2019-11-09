РИАМО - 9 ноя. В субботу днем в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали почти 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали шесть рейсов, отменили четыре рейса. В Домодедове 10 рейсов задержаны, восемь отменены. В Шереметьеве задержали 10 рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Утром в субботу в Московском регионе туманы ухудшили видимость до 200 метров, нижняя граница облаков временами опускалась до 30 метров. Вечером также ожидаются туманы, что также может осложнить работу аэропортов.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.