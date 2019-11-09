РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. Искусственный земельный участок для зоны отдыха могут создать на Москве-реке в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с министерством экологии и природопользования Московской области объявлен аукцион по созданию искусственного земельного участка на Москве-реке в городе Красногорск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Торги на право заключить договор о создании искусственного земельного участка на Москве-реке объявлены Московской областью впервые.

Планируемое использование будущего земельного участка - под отдых (рекреацию). Это предполагает обустройство мест отдыха и прогулок, размещение объектов для занятий спортом, проведение культурно-массовых мероприятий и так далее.

«Стартовая цена получения права заключить договор о создании земельного участка - 1 рубль! Срок действия договора 7 лет. Предполагаемый объем инвестиций для создания участка около 1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Прием заявок продлится до 11 декабря 2019 года.

«Победитель торгов после проведения работ по созданию земельного участка получит возможность обустроить территорию местами общего пользования. Повышение мотивации жителей и гостей Подмосковья к занятиям спортом и физической культурой несомненно внесет большой вклад в развитие инфраструктуры Красногорска и прилегающих территорий», - добавляется в сообщении.

Вся актуальная информация размещена на Едином портале торгов Московской области «torgi.mosreg.ru».