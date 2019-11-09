РИАМО - 9 ноя. С начала месяца в Москве выпало 24 миллиметра осадков, что составляет свыше 40% месячной нормы ноября, сообщил РИАМО в субботу синоптик центра погоды «Фобос».

«Не считая сегодняшний день, в Москве с начала месяца выпало 24 миллиметра. Норма для ноября составляет 58 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на этих выходных в Москве ожидается выпадение небольшого количества осадков в виде дождя.

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