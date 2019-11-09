РИАМО - 9 ноя. На Рижском направлении МЖД поезда введены в график и снова курсируют по расписанию после сбоя, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

Ранее поезда опаздывали по техническим причинам.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», — говорится в сообщении.

МЖД принесла пассажирам извинения за временные неудобства.

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