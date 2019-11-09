РИАМО - 9 ноя. В столичных поликлиниках с 11 по 16 ноября пройдут лекции, посетители узнают о профилактике диабета, пневмонии, лечебной гимнастике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лекция о диабете пройдет 11 ноября в городской поликлинике №45 по адресу: 5-й Войковский проезд, дом 12. Начало в 16:00.

«Для тех, кто страдает сахарным диабетом, а также для людей с предрасположенностью к этому заболеванию будет организована тематическая лекция. Специалисты расскажут о профилактике сахарного диабета и его осложнений. Вход свободный», — говорится в сообщении.

Лекция о профилактике пневмонии пройдет в детской городской поликлинике №99, филиал №1, по адресу: Лосевская улица, дом 4. 12 ноября посетителям расскажут об инфекции и вакцинах. Вход свободный, начало в 09:00.

Занятие по лечебной гимнастике организуют 12 ноября в городской поликлинике №175. Адрес: Челябинская улица, дом 16, строение 2, начало в 14:00. Посетители научатся гимнастике при остеопорозе, узнают о правильном режиме физических нагрузок при этом заболевании.

Лекция о детской гигиене будет организована в детской городской поликлинике № 61, филиал №3, 13 ноября. Она находится по адресу: 2-я улица Синичкина, дом 6. Специалисты расскажут о гигиене детей младше пяти лет и профилактике инфекций мочевыводящих путей. Начало в 12:00. Полное расписание всех лекций есть на официальном сайте мэра Москвы.