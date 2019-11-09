РИАМО - 9 ноя. В Московском регионе минувшей ночью и утром в субботу образовались густые туманы, которые сильно усложнили видимость, вечером в субботу ситуация снова ухудшится – снова ожидается образование тумана, сообщается на сайте «Метеовести».

«Минувшей ночью Московский регион окутали туманы. По данным метеостанций аэропортов Московского аэроузла, нижняя граница облаков временами опускалась до 30 метров, а видимость ухудшалась до 200 метров», — говорится в сообщении.

Днем из-за прогрева воздуха и усиления ветра туманы рассеиваются, видимость улучшилась, облачность стала более высокой.

Вечером ситуация снова может усложниться – образуются туманы, это затруднит работу аэропортов.

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