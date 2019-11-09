РИАМО - 9 ноя. Изменений в графике движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении 9 и 10 ноября не будет, составы будут курсировать по графику, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

В ночь с 9 на 10 ноября должны были действовать изменения в расписании из-за проведения плановых работ на железной дороге.

«В данное время (9 и 10 ноября – ред.) поезда будут осуществлять движение по графику», — говорится в сообщении.

В то же время в ночь с 16 на 17 ноября изменения в расписание аэроэкспрессов внесут: будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 0:01, 5:30 и 6:00, а также отправляющиеся из Шереметьева на Белорусский вокзал в 21:30, 23:00, 23:30, 0:01, 6:30 и поезд из Шереметьева в Одинцово в 21:00. Кроме того, будут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.