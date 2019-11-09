РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В подмосковном Подольске на проспекте Ленина управляющая компания начала перекрашивать в светлые цвета дом-памятник сталинской архитектуры, жители попросили власти оставить своды арок бордового цвета, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что в ходе ремонта дома №150/54 на проспекте Ленина управляющая компания МУЖРП №12 уничтожает исторический облик здания - бордовые своды арок со стороны реки перекрашивает в желтый цвет, из-за чего вся фактура здания и его идентичность исчезает. По его словам, за все время существования здания оно не было в светлой цветовой гамме, что легко подтвердить фотографиями, сделанными в предыдущие десятилетия. Он обратился от группы жителей Подольска, которым небезразличен вопрос исторического наследия и попросил сохранить в первозданном виде памятник сталинской архитектуры, а также прекратить работы по его перекрашиванию.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства центральной улицы проспект Ленина на территории Подольска возле дома №150. В целях соблюдения единого архитектурного стиля города, комитет по строительству и архитектуре администрации Подольска предложил УК сделать капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома определенными колерами. В настоящее время работы по благоустройству центральной улицы по указанному адресу выполнены», - сказал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

В соответствии с требованиями, установленными законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», работы по благоустройству на территории региона осуществляются на основании планов благоустройства, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления при согласовании с общественностью.