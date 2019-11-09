РИАМО – 9 ноя. Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает РИА Новости.

«В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце», — говорится в сообщении.

Весь процесс проверки занимает не более минуты. Таким образом можно определять фальсификат. Начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев отметил, что направление, связанное с применением спектрофотометрии, показалось ученым в этом вопросе наиболее эффективным и перспективным.

«При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света - ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах», – добавил Апрелев.

Прибор назвали фотоспектрометрическим анализатором синтетических красителей. Он быстро и понятно предоставляет информацию о качестве вина или сока. При этом использовавшееся раньше аналогичное оборудование очень громоздкое, дорогостоящее, и процесс проверки на нем происходит дольше.