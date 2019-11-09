РИАМО - 9 ноя. В подмосковном Серпухове проводят модернизацию систем освещения, запланированные на 2019 год работы подходят к концу, всего будет установлено 469 опор, 2,5 тысячи светильников, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В рамках реализации областной программы «Светлый город» новые опоры освещения появляются в сельских поселениях», — говорится в сообщении.

В этом году всего будет установлено 469 опор, 2,5 тысячи светильников, старые провода заменят на современные. Сейчас работы по установке светильников ведутся в Дашковском, Липицком и Калиновском территориальных отделах. Освещение уже обновили в Оболенске (270 светильников) и Васильевском (481).

Запланированные на 2019 год работы уже закончены на 85%.