РИАМО - 9 ноя. На Рижском направлении Московской железной дороги задерживается несколько поездов по техническим причинам, пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«На Рижском направлении задерживается несколько поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — говорится в сообщении.

ЦППК принесла пассажирам извинения за временные неудобства.