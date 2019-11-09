РИАМО - 9 ноя. В Мещанском районе Москвы отреставрируют Дом Долговых, это памятник архитектуры 18 века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Особое внимание при работах обратят на декор фасада и интерьера. Проект реставрации согласовал столичный департамент культурного наследия.

«Специалисты нашего ведомства внимательно изучили и согласовали проект комплексной реставрации и приспособления старинного дома Долговых на проспекте Мира. В рамках грядущей реставрации запланированы такие стратегически важные работы, как укрепление и усиление всех конструкций, включая деревянные, вычинка кирпичной кладки стен, реставрация фундаментов, гидроизоляция подвала и замена некоторых балок перекрытий», — отметил глава департамента Алексей Емельянов.

Специалисты намерены воссоздать белокаменный цоколь, кровлю, исторический вход. Приведут в порядок также мраморную лестницу, балкон, печные трубы.

Дом Долговых - объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1770 году, принадлежал купцу Луке Долгову. Планировка здания сохранилась с начала XX века. Проект сделал московский архитектор Павел Висневский.

Свыше 1,3 тыс памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года>>