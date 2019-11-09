РИАМО - 9 ноя. С начала текущего года в столице построили 46 торгово-бытовых и административно-деловых зданий, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Градостроительная политика Москвы направлена на создание центров деловой и коммерческой активности в районах массового проживания горожан. Только в этом году было построено 46 торговых, бытовых, административно деловых центров общей площадью порядка 1 миллион квадратных метров», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что большинство объектов возвели на частные средства, это признак здорового инвестиционного климата в Москве. До конца года будет построено еще несколько зданий.

В торговых и офисных зданиях появляются рабочие места. Строительство таких объектов одновременно с жилыми домами способствует сбалансированному развитию городских территорий, подчеркнул Хуснуллин.

По итогам 2019 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию рекордный объем недвижимости — более 10 миллионов квадратных метров.