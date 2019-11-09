РИАМО – 9 ноя. Кухонные губки необходимо менять хотя бы раз в неделю, так как на них могут скапливаться более 350 видов бактерий, вызывающих опасные инфекции, сообщает ТАСС.

«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них», - говорится в памятке Роспотребнадзора, имеющейся в распоряжении издания.

При проверке губок эксперты нашли бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям в 77% случаев. Еще в 18% случаев нашли стафилококковые бактерии. А при проверке ручек и кнопок кухонных плит в 27% случаев была обнаружена плесень.

Источником распространения инфекции, кроме губок, могут стать разделочные доски, раковины, холодильники, полотенца, мясорубки, блендеры, миксеры. Также вирусы передаются через грязные руки.

Эксперты ведомства предупреждают, что люди, больные и зараженные гепатитом А, норовирусами, стафилококками или стрептококками, могут при работе с едой стать причиной распространения заболеваний. Такой риск есть при покупке салатов, закусок и так далее.

Чтобы предотвратить распространение инфекций, нужно мыть руки перед и после приготовления еды, не ставить продуктовые сумки на стол, регулярно чистить холодильник, использовать разные разделочные доски для разных продуктов.