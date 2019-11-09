РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. На ряде дорог в подмосковных Люберцах инспекторы ГИБДД с 11 по 18 ноября будут проверять техническое состояние транспорта, перевозящего опасные грузы, говорится в пресс-службы 14-го батальона второго полка ДПС (южный) ведомства.

На территории обслуживания батальона расположены автодороги Москва-Касимов, Москва-Жуковский и ряд других, которые проходят через городской округ Люберцы.

«В целях пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, с 11 по 18 ноября на территории обслуживания 14 батальона ДПС запланировано проведение профилактического рейда «Опасный груз». При надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции будут обращать особое внимание на техническое состояние транспорта, перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы»,- говорится в сообщении.

Также инспекторы проверят выполнение условий и режима перевозки опасных грузов, наличие соответствующих документов на груз и комплектацию транспортных средств.

В материале добавляется, что транспортные средства, на которых перевозятся опасные грузы, должны быть оборудованы информационными таблицами с обозначением знака опасности. На таком транспорте должны быть противопожарные и другие средства индивидуальной защиты в соответствии со свойствами перевозимого груза.

«В обязательном порядке у водителя должно быть свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов и разрешение на дорожную перевозку, которые выдаются Госавтоинспекцией, а также свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих такие грузы», - заключается в материале.