РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В подмосковных Люберцах с 11 по 17 ноября инспекторы ГИБДД проведут операцию «Пешеход», в рамках которой будут проводить профилактику ДТП с участием пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы 14-го батальона второго полка ДПС (южный) ведомства.

На территории обслуживания батальона расположены автодороги «Москва-Касимов», Москва-Жуковский и ряд других, которые проходят через городской округ Люберцы.

«С 11 по 17 ноября на территории обслуживания 14-го батальона ДПС запланировано проведение целенаправленного мероприятия, направленного на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях и стабилизацию аварийной обстановки с участием пешеходов», - говорится в сообщении.

С начала 2019 года на территории ответственности 14-го батальона ДПС зафиксирован рост наездов на пешеходов - на 71%. За истекший период зарегистрировано 36 наездов на пешеходов, в 2018 году был 21. Из них по вине пешеходов – 17, в 2018 году – 12, по вине водителей – 19, а в 2018 году было 9, заключается в материале.