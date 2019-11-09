РИАМО – 9 ноя. Правительство РФ приняло постановление об изменении правил ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

«Акт позволяет принимать сбалансированные решения по снижению тарифа. Его сокращение должно произойти за счет того, что теперь расчетная предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)», — говорится в сообщении.

В постановлении уточняются подходы по исчислению амортизации основных средств и нематериальных активов организации при установлении тарифов. Размеры амортизации теперь будут определять, исходя из максимальных сроков полезного использования активов и средств.

Документ приняли для повышения прозрачности и качества регулирования тарифов. Ожидается, что он позволит снизить тарифы в ближайшее время.