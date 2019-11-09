РИАМО - 9 ноя. В Рузском городском округе в лесном массиве обнаружили четыре минометных снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение в МЧС поступило 8 ноября в 14:36. Снаряды нашли в районе поселка Дорохово, СНТ «Литературная газета».

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа. Изъятие и уничтожение запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 11 ноября», - говорится в сообщении.