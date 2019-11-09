РИАМО - 9 ноя. Более 450 человек эвакуировали после анонимного сообщения о минировании с помощью квадрокоптера торгового центра «Леруа Мерлен» в Химках, взрывное устройство в помещении не обнаружили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Восьмого ноября в 19:20 от анонимного заявителя в техническую поддержку сайта ТЦ «Леруа Мерлен» поступило сообщение с угрозой минирования с помощью квадрокоптера торгового центра по адресу: городской округ Химки, улица 9 Мая, владение 20, дом 1.

«Службой безопасности ТЦ «Леруа Мерлен» и сотрудниками полиции Химкинского ОВД усилены меры безопасности. Эвакуировано 458 человек. В 20:30 после обследования помещений торгового центра кинологическим расчетом от ОМВД наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.