РИАМО - 9 ноя. За прошедшие сутки поступило два анонимных сообщения о минировании здания аэропорта Домодедово, а также двух бортов, вылетавшие из воздушной гавани в Дубай и Оман, взрывные устройства нигде не обнаружили, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«8 ноября в 10:45 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Домодедово в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступила информация об анонимном телефонном сообщении о минировании здания аэропорта Домодедово. Звонок был совершен с телефона, находящегося на территории города Тула. Эвакуация людей не проводилась», - говорится в сообщении.

Сотрудники службы безопасности провели обход и обследование зданий аэропорта на обнаружение бесхозных и подозрительных предметов. В 12:00 звонивший задержан силами ФСБ, проводятся следственные мероприятия. Кроме того, ночью 9 ноября на почту аэропорта Домодедово пришло сообщение о минировании аэробуса А-380, который вылетал в Дубай, и Boing-737, выполнявшего рейс в Оман, а также здания аэропорта.

«Оба рейса осуществлены благополучно. Личности заявителей установлены. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет. На территории аэропорта введен режим «Аноним» (усиленный вариант несения службы сотрудниками безопасности аэропорта, линейным отделом полиции аэропорта)», - уточняется в материале.