РИАМО - 9 ноя. Двое злоумышленников связали и похитили мужчину из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«На службу «02» поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра, расположенного на Рублевском шоссе, двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и с места происшествия скрылись», - говорится в сообщении.

Был объявлен план «Перехват», полицейские обнаружили и остановили машину. Водителя и пассажира задержали, похищенного обнаружили связным на заднем сидении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.